Más romántico que nunca: Danny Daniel celebra 15 años de carrera artística

A propósito del mes de las madres, el cartagenero lanzó un sencillo llamado ‘Madre mía’, un tema dedicado a las madres que ya no están y que se recuerdan con melancolía. “Es un tema muy bonito para dedicar a las mamás que están en el cielo”, dijo, destacando el apoyo que siempre ha tenido de su madre durante toda su carrera como artista.

“‘Madre mía’ la hice pensando en el día que va a llegar, pero no quiero que llegue, cuando mi mamá ya no me reciba...”, confesó al contar cómo nació este nuevo éxito.

Sobre sus futuros proyectos, comentó que se vienen nuevos lanzamientos y temas inéditos. Además, desveló que se podrán escuchar canciones de banda mexicana, cumbia y más. “Vengo con muchas colaboraciones de artistas”, aseguró Danny Daniel.