El rebrote del COVID-19 empieza a manifestarse en algunas regiones del país y el peligroso virus sigue demostrando que está más presente que nunca, y que además no distingue entre raza, profesión o condición social. Desde que el coronavirus llegó a Colombia, hemos sido testigos de que muchos famosos no han estado exentos a contagiarse y ahora es una reconocida actriz la que le confirma a sus fanáticos que padece el peligroso virus. (Lea aquí: Valerie Domínguez y su novio dieron positivo para COVID-19 )

“COVID llegó a mi! En tiempos de pandemia cualquiera puede contagiarse. No es para tenerle miedo, es para estar conscientes del cuidado y responsabilidad de cada uno”, fue el mensaje que acompañó el video compartido por la cartagenera Katherine Porto, confirmando que está contagiada de COVID-19.

En las imágenes se le ve a la también empresaria practicándose la prueba de hisopo y seguidamente aprovechó para dar un mensaje de conscientización. “Cuídense mucho, no bajen la guardia. Este virus sigue en el aire, yo la bajé y por eso ahora estoy contagiada. Me siento bien y les sigo comentando cómo me siento”, comentó.

De inmediato decenas de seguidores le manifestaron su apoyo en este momento.