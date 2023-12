Martin Garrix llega a Colombia con una propuesta más artística y envolvente

Conozca al percusionista cartagenero de ‘Yo me llamo’ que enamoró a un país

Conozca al percusionista cartagenero de ‘Yo me llamo’ que enamoró a un país

El neerlandés es uno de los productores más jóvenes y exitosos de la música de baile electrónica (EDM, por sus siglas en inglés), y con tan solo 20 años fue nombrado por DJ Magazine como el número 1 a nivel global por tres años consecutivos en la década pasada.

El productor llevó su show a algunos de los grandes festivales de música como el Tomorrowland, el Ultra Music Festival y Coachella, que vibraron al ritmo de sus grandes temas como ‘In The Name Of Love’ y ‘Animals’. Lea aquí: Ryan Castro lanzó nueva canción en compañía de Esperanza Gómez

Parece que en 2024 la música electrónica es una gran apuesta en Colombia, pues también en febrero llegará al país el reconocido dúo británico Disclosure para actuar en Bogotá y Medellín.

El mismo mes tendrá lugar el festival Afterlife en Medellín, el festival de música electrónica más inmersivo del mundo con los clásicos efectos tridimensionales que caracterizan las narrativas de los universos ficticios a los que invitan a sus asistentes.