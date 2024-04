Martín Elías Jr. respondió a las críticas: “Cada quien vive su duelo como quiera”

La viuda de Martín Elías, Dayana Jaime, aseguró en su cuenta de X que la foto es tenebrosa y que le causó profunda tristeza que se prestaran para imitar un día de mucho dolor, puesto que fue el último en que muchos vieron con vida al cantautor colombiano. El joven no se quedó callado. Lea aquí: “Prefiero trabajar lo mío”: Martín Elías Jr habló de la herencia de su padre

“No me he tomado ni el trabajo de ver ninguno de los videos de Martincito cantando porque cuando vi esta imagen me pareció tenebroso y me asombre demasiado, por su físico con su papá y también por querer recrear un momento tan triste y difícil que aún sigue intacto en mi mente. Casi me da algo cuando la vi... y no se trata del tema musical porque Martincito llegará lejos por su disciplina y porque lo lleva en la sangre, pero recrear esta imagen de un día tan triste y doloroso para todos me dejó con los pelos de punta”, escribió la viuda de Díaz, quien posteriormente, lo borró.