“Ayer cuando llegue al quirófano me puse a llorar porque sabía que ahí quedaban 38 años de carrera profesional, hoy lloro de la emoción que me da leer tantos y tan hermosos mensajes. El tumor era más grande de lo que yo esperaba y hoy comienzo una nueva vida, un poco más silenciosa, pero la recibo con los brazos abiertos. Le doy gracias a Dios por el pasado y por la oportunidad que me da de seguir con vida”.

Martha Liliana Ruiz confiesa que padece de cáncer bucal

Este mensaje se pudo leer ayer en la cuenta oficial de Martha Liliana Ruiz en Instagram, cuya lengua fue seriamente comprometida luego de un delicado procedimiento quirúrgico para extraer un tumor cancerígeno.