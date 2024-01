Martha Isabel Bolaños contó cuánto le pagaron en ‘Yo soy Betty, la fea’

No obstante, en entrevista para ‘Monólogos sin propina’ de TeleMedellín, con los comediantes Frank Martínez, ‘Chicho’ Arango y Adrián Parada, la actriz habló del sueldo que ganó con la ‘Pupuchurra’.

Martha Isabel reveló que por cada capítulo en el que aparecía le pagaban 250 mil pesos de la época y que el sueldo pasó a ser mensual cuando la telenovela ganó popularidad.

“Hace 24 años me pagaban $250.000 por capítulo. Después de que el personaje creció, me empezaron a pagar mensualmente. Es mejor mensual. Sin embargo, hice otra telenovela en la que me pagaban por capítulo y grababa tantos capítulos que me iba mejor, o sea, te lo juro, estaba perdiendo plata”, aseguró.

Además, comentó que fue un sueldo que recibía llena de gratitud porque le abrió las puertas del mundo del entretenimiento colombiano y pudo adquirir un carro, operarse y mejorar sus condiciones de vida en la capital. Y reveló que sigue recibiendo un dinero extra por los derechos de repetición que le consignan dos veces al año.