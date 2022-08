Marilyn Monroe: la historia detrás del vestido que usó Kim Kardashian

Sin embargo, Kim confesó que tuvo que perder 7 kilos para “poder entrar en el vestido”, pero, al parecer, esto no fue suficiente y mucho menos que haya usado una réplica después de la alfombra roja, pues expertos en moda afirmaron que la empresaria pudo estropear el traje a pesar de haberlo usado solo algunos minutos. Le puede interesar: Ripley’s niega que Kardashian haya dañado vestido de Monroe

Los daños

Un mes después del evento, el museo a cargo de la colección más grande de objetos que le pertenecen a Marilyn Monroe mostró los daños “significativos” que, supuestamente”, Kim Kardashian le ocasionó al vestido.

Scott Fortner, el dueño original del traje, habló sobre los daños, pues fue él quien le vendió la pieza al museo Ripley’s Believe It Or Not!, a quienes además acusó de ser igual de responsables que Kardashian los daños.