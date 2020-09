En medio del confinamiento por el COVID-19, sin público y con todas las medidas de bioseguridad se realizó el Miss Venezuela 2020, que en esta ocasión coronó a la representante del estado Zulia, Mariangel Villasmil.

Aunque fue un show pregrabado y muy criticado por muchos, este jueves la transmisión a través de redes sociales del concurso tuvo muy buena acogida a nivel nacional e internacional. (Lea aquí: El Miss Venezuela en pandemia, un show enlatado y fingido)

Luego de la entrevista con el jurado, el pasado viernes, las 22 candidatas tuvieron que disponerse para un show actuado, pues debido a la pandemia no se pudo hacer en directo, sin embargo, ellas solo se enteraron de quién había sido la ganadora cuando vieron la gala desde sus hogares.

Finalmente, Villasmil, de 24 años de edad, se quedó con el título. La joven es estudiante de cuarto semestre de Psicología y describe la labor social como su pasión y, mediante su pastelería (@SlainteCakes), ayuda a personas de escasos recursos.

“Me motivan los cambios, atreverme a cosas nuevas que me hagan salir de mi zona de confort porque allí es cuando pongo a prueba la mejor versión de mí. Me motiva saber que estoy haciendo lo que me apasiona, que mis seres queridos me apoyan y que Dios siempre me acompaña”, dijo Villasmil en la presentación oficial como candidata.