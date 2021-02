En septiembre del año pasado, la cantante Mariah Carey sacó a la venta su biografía titulada “The Meaning of Mariah Carey”, situación que molestó mucho a su hermana mayor, Alison Carey, quien aseguró sentirse humillada luego de que la famosa revelara algunos secretos familiares. (Lea aquí: Mariah Carey revelará detalles de su vida en una autobiografía “sin flitros”).

Según el libro, Carey confesó que cuando su hermana tenía 20 años de edad la drogó con valium cuando apenas era una niña, en ese entonces la cantante tenía 12 años, y que otro de sus hermanos la maltrataba físicamente. Pero no solo eso, también contó que uno de los novios de su madre la amenazó con matarla cuando esta mujer lo dejó.

Otra de las cosas más indignantes de la historia, y que hace parte de las recientes denuncias que lanzó Alison Carey a su hermana Mariah, es que en la biografía la cantante acusó a Alison de haberla quemado al lanzarle una taza de té hirviendo. Las denuncias se conocieron ayer tras un documento presentado ante la Corte Suprema de Manhattan.

También se conoció que Alison se representará a sí misma tras no tener ningún abogado, pues dice que Mariah no tiene pruebas para justificar los actos que ahí expone, y que además no le dio la oportunidad de defenderse de las acusaciones escritas en el libro.

Por su parte, Alison, de 59 años, contó que padece estrés post-traumático debido a las vivencias de su pasado, sin mencionar que en 2015 fue arrestada por prostitución. Aseguró, además, que pese a que su hermana conoce la situación en la que se encuentra, se aprovechó de su fama para atacarla y promocionar su libro.

Como si fuera poco, Alison aseguró que después de estar sobria por mucho tiempo, recayó nuevamente en el alcohol por el estrés que le ha generado la publicación del libro. Por todas las razones antes mencionadas, Alison pide una compensación de 1,25 millones de dólares a su hermana Mariah Carey debido a la humillación pública y el estrés que le generó.