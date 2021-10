¿Qué fue lo más valioso de participar en este concurso?

“Lo más valioso antes de cualquier cosa es darle gracias a Dios por la oportunidad que me dio de poder incursionar en este concurso. Además, me llevo los mejores recuerdos gracias al equipo de producción porque el trato con nosotros fue maravilloso. Gracias a Caracol Televisión por no olvidarse de nosotros los mayores de edad, nos devolvieron la vida”.

¿Qué enseñanzas a nivel profesional y personal le deja La voz senior?

“A nivel profesional me abre puertas que jamás pensé que se me podrían abrir por mi edad... me escriben personas de otros países y es maravilloso. Y a nivel personal me deja una satisfacción enorme de haber conocido a mis compañeros y por supuesto a todos los entrenadores”.

¿Por qué escogió a Natalia Jiménez como su entrenadora y cómo fue trabajar con ella?

“Andrés Cepeda lo admiro mucho, al igual que a Jesús Navarro, pero la carita sonriente, la humildad, y la sencillez de Natalia me hicieron elegirla a ella. Trabajar con ella fue maravilloso, porque me trató muy bien”.

¿Qué le quisiera decir a todas esas personas que votaron por usted?

“A pesar de que no he tenido contacto con ninguna persona que votó por mí, la aceptación que he tenido es maravillosa y se los agradezco mucho. Gracias por tomarse la molestia de votar por mí y apoyarme”.

¿Qué hará con el premio?

“Yo solo quiero que me operen de mi cadera que es lo que espero desde hace tres años. Porque con esta experiencia sé que llegan cosas lindas, pero sin salud no puedo hacer nada. Y a nivel musical aprovechar cada una de las oportunidades que tendré”.

Así fue como finalizó La voz senior, que dejó como enseñanza que los sueños no tienen edad, y que se ganó todos los aplausos de los televidentes. Hoy llega a partir de las 8:00 p. m. Yo me llamo, el concurso de imitación musical que por primera vez tiene una bolsa de premios de 1.200 millones de pesos.