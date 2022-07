María Camila Sinning: “Quisiera representar a la Cartagena real”

Para María Camila Sinning Martínez es una gran bendición representar a todos los cartageneros en el Concurso Nacional de la Belleza. La Señorita Cartagena 2022 reveló que quiere representar esa Cartagena empobrecida, esa que por muchos años han ocultado tras las grandes murallas que rodean el Centro Histórico y de la cual ella proviene. Lea aquí: María Camila Sinning es la Señorita Cartagena 2022, ¡conócela!

“Como nueva Señorita Cartagena me he sentido feliz, me he sentido tranquila, porque siento que cuando realizamos el trabajo y damos lo mejor de nosotros, eso es lo que nos queda, tranquilidad, independientemente del resultado. Siento que la palabra que puede encasillar los sentimientos en este momento es serenidad y tranquilidad”, contó la soberana de La Heroica.