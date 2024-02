Margot Robbie y Greta Gerwig se robaron las miradas en el almuerzo de los Óscar

En el almuerzo previo a la entrega de los Premios Oscar, a pesar de no estar nominada en su categoría, la directora Greta Gerwig se robó las miradas de sus colegas y de los periodistas apostados en la entrada del recinto. “Desde su llegada al salón principal del hotel Beverly Hilton de Beverly Hills (California, EE.UU.), Gerwig no pudo dar un paso sin antes ser interceptada por algún miembro de la industria o invitado, quienes se acercaban a felicitarla, hacerle un comentario por su trabajo o a pedirle una selfie”, escribió un periodista de una agencia internacional.

Todo esto se da poco después de la controversia que produjo el hecho que la película más taquillera del año anterior -Barbie- no tuviera postulados en las categorías más apetitosas del Oscar: las de mejor director y mejor actriz protagónica. El filme recibió en total ocho nominaciones: mejor guión adaptado, mejor actor de reparto –Ryan Gosling–, mejor diseño de vestuario, mejor actriz de reparto –América Ferrera–, mejor canción original –I’m Just Ken y What was I made for–, mejor diseño de producción y mejor película.