Marconi

“Los sueños se hacen realidad y todo lo bonito que me regala el público, puedo ahora devolvérselos con este proyecto, esa la mejor manera de agradecerles por tanto”, afirma Marconi Impara.

Este trabajo discográfico es producido por Los Evo Jedus “Urba & Rome”; O.V.C “Well” and Fly Twilightzone y con este lanzamiento Marconi Impara reafirma el amor a sus seguidores y busca romper fronteras con su música, mostrando ser una persona auténtica, pues quiere que sus seguidores lo vean tal cual y cómo es. (Lea aquí: Madonna terminó con su novio, 35 años menor que ella)

El estreno de este EP viene acompañado del video oficial de la canción “Triple H”, el cual puede verse en el canal oficial de YouTube de Marconi que cuenta con 95.8k suscriptores a la fecha.

El videoclip fue grabado en la ciudad de Miami bajo la producción de la casa productora We Own The City bajo la dirección de P. The Chemist, que imprime un toque divertido a cada una de las escenas que acompañan el video.

Marconi Impara hizo su presentación en el Motherland, el primer festival de música Pop Urbano realizado en Puerto Rico y el Balneario de Carolina, que marcó historia entre los boricuas, allí compartió escenario con artistas de la talla de Nicky Jam, Tego Calderón, Zion y Lennox, Blessd, Gigolo & la Exce, entre otros.

De otra parte, se espera para mañana su presentación en el festival “Vibra Urbana” que se realizará en Las Vegas, dos festivales en los que se espera consolidar como uno de los artistas con más proyección en el género urbano.