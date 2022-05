El cantante Marc Anthony señaló que se encuentra en proceso de recuperación tras el accidente que le afectó la espalda y lo obligó a suspender el concierto que iba a ofrecer la noche del miércoles en Panamá. (Así fue el accidente que sufrió Marc Anthony en Panamá)

“Estoy en proceso de recuperación por la espalda, suele pasar. Estoy bien, estoy bien, y me están cuidando. Son cosas que pasan”, señaló en sus redes sociales el intérprete desde Miami (EE. UU.), donde se está tratando.

“Estoy mejorando, no puedo decir que me siento mejor, sino que es lo que es. Soy un ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor”, añadió el intérprete en un video que subió la noche del jueves en su cuenta de Instagram.

El cantante tenía programado brindar un concierto en Ciudad de Panamá la noche del miércoles, pero sufrió un accidente en el hotel y los médicos panameños que lo atendieron “dictaminaron su incapacidad para llevar a cabo su presentación”, según informó la empresa organizadora del recital, Magic Dreams.