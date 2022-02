“Estaba esperando el ascensor en el sótano del edificio Portal de Cedritos, cuando se abre el ascensor está ahí adentro la señora Rafaella Chávez Ramírez, estaba sin usar el tapabocas, llenó el ascensor de cajas de basura y comenzó a bajar”, describe Campos en su relato.

La mujer agrega en su relato que le preguntó a Rafaella: “¿No tiene tapabocas? y se volteó agresivamente a decirme ‘no, no tengo, no lo voy a usar y no me venga a hablar así como si fuera mi mamá’”.

Ante esa respuesta, la denunciante aseguró que le dijo “que era una norma del edificio y de salud pública a nivel nacional usar tapabocas en espacios cerrados y en zonas comunes del edificio”. “A eso me respondió que me lo metiera por el culo, que nunca iba a usarlo, que no le importaba absolutamente nada”, avanzó.

En el comunicado, Marbelle también anunció que, por recomendación de sus abogados, tanto ella como su hija no se pronunciarán más sobre el caso, y que ya están tomando acciones legales al respecto.

“Todo lo relacionado con esta situación se encuentra en instancias legales y en el momento en que estemos autorizadas por nuestros abogados saldrán a la luz pública las pruebas de lo que realmente ocurrió”, concluye el comunicado

Campos también expresó en redes sociales que teme por su seguridad y pidió ayuda a la Fiscalía porque tiene miedo de que tomen represalias contra su familia.

“No me siento a salvo, por favor ayuda Fiscalía, temo regresar a casa y que continúe la violencia hacia mi bebé de 1 año o esposo”, añadió la mujer en la denuncia hecha por Twitter.