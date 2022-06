Marbelle sí se iría de Colombia

Finalmente, la periodista explicó que todo este revuelo de Marbelle con la política ha ayudado a que su nombre vuelva a sonar y eso es lo que buscan muchos empresarios, sobre todo en el exterior.

“A Marbelle no le hace ninguna gracia quedarse en Colombia, aguantando lo que está pasando, y sí irse a triunfar a México... Pero Marbelle, al parecer, sí se va, pero a trabajar”, puntualizó Graciela Torres.

Hasta el momento Marbelle no ha confirmado lo dicho por la Negra, por lo que habrá que esperar si se va o no por un tiempo del país a impulsar su carrera artística. (¿Marbelle se va? Así reaccionó la farándula colombiana al triunfo de Petro)

Cabe recordar que ante la promesa de Marbelle de irse del país, el senador Gustavo Bolívar, que hace parte del ‘petrismo’, le pidió tranquilizarse y aceptar tomar un café para hablar del tema de su seguridad, que la artista dice que está en peligro.

“Aquí tenemos que vivir sabroso todas y todos. Marbelle, te invito a tomar un café y cuadramos lo concerniente a tu seguridad. Voy a tu casa o te invito a la mía”, fue la invitación que le hizo el senador Bolívar el martes a Marbelle.

Ante esto, la intérprete de ‘Collar de perlas’ no se quedó callada y con un contundente mensaje se negó a la invitación. “Señor Gustavo Bolívar le pido el inmenso favor me retire de su sucia boca. No me interesa hablar con ustedes, ni verlos, dejen la rogadera. Mi seguridad no está en manos de una persona que manda a matar policías. No soy parte del pacto de hampones ni lo seré”, escribió la cantante. (Egan, Marbelle y otros famosos que se quemaron en primera vuelta)