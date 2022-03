No es la primera vez que Mara Cifuentes preocupa a sus seguidores con su estado de salud, pues en agosto del 2021 la modelo sufrió un cuadro de depresión y ansiedad, que aunque pensábamos que ya estaba mejor, lo cierto es que volvió a recaer. (Mara Cifuentes y la relación tóxica que la llevó a la depresión)

A través de varias historias en Instagram, Mara confesó que es adicta a la droga llamada tusi, la cual probó en diciembre con su novia de ese entonces, Camilo, y le gustó tanto que siguió consumiendo, afectando su vida por completo.

“El tusi lo probé en diciembre de 2020 con Camilo y me volví adicta desde entonces, hasta este punto de la historia yo ya estoy muy loca, mi comportamiento cambió mucho, era otra persona, estaba muy flaca y actuando raro. No culpo a Camilo porque ya no me besaba”, escribió en la red social.

Además, contó que hace poco fue a una fiesta muy drogada con Camilo, al que luego de unas horas le pidió que se fueran, pues no se sentía bien. Llegaron a su casa y ahí ocurrió lo peor.

“Me rayé porque no había dormido en mucho tiempo. No era coherente con lo que decía y estaba muy drogada. Vi el celular y reaccioné muy mal, hice un show y me quería tirar por el balcón del apartamento, pero Camilo me salvó”, precisó.

Luego de ese mal episodio, Mara ingresó a una clínica psiquiátrica, donde firmó un papel en el que aceptó que era una persona que no podía tomar decisiones por sí misma. Esta semana Mara se mostró en sus redes muy mal.

Esta semana, la modelo tuvo que ser internada en la Clínica El Rosario, de Medellín, luego de tener otro episodio de adicción, sin embargo, denunció que estaba contra su voluntad y no la querían dejar salir.