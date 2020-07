Mara Cifuentes confiesa en sus redes sociales que es pansexual

Mara Cifuentes vuelve a dar de qué hablar. La modelo vuelve a ser noticia por su vida personal y es que a través de sus historias en Instagram decidió confesarse con respecto a algunos temas: su orientación sexual, por ejemplo, revelando que es pansexual. “Me di cuenta que soy pansexual. Me enamoro de la persona, de su esencia, de su personalidad, de quién es y para dónde va. Me atrae mucho la masculinidad sin importar el género”, fueron sus palabras.

“¿Dónde queda Dios en tu vida si él no consciente el homosexualismo?”, fue una de las preguntas más fuertes que le hicieron a Mara, a lo que respondió: “No soy homosexual y mi Dios no juzga homosexuales. Soy transgénero. Qué ignorante. Dios me ama y no me juzga por mi género. Oro a Dios por toso ustedes los de la mente cerrada”.