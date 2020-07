Mara Cifuentes, captada dándose apasionado beso con un reguetonero

“No resultó tan querido el muchacho, resultó muy como Nicolás, de no querer aceptar, de no querer decir públicamente que estaban teniendo algo”, dijo Carlos Giraldo, presentador.

Aunque el programa no especificó la fecha del video ni el lugar exacto, lo cierto es que en las imágenes se ve a Mara besándose con el artista en un parqueadero subterráneo. Sin embargo, no todo es color de rosa pues, según el programa, el cantante tampoco ha querido aceptar públicamente su romance con la modelo.

Aunque el programa de Caracol tildó a Lhoan de no querer dar a conocer su relación con Mara, en una entrevista con un medio argentino el cantante se refirió a su romance con la colombiana.

“En una oportunidad la besé y me gustó. Fue muy lindo porque es una mujer muy linda. Creo que cualquier hombre se sentaría al lado de ella porque es súper bonita. Es una mujer hermosa... No, novios no pero sí somos muy amigos. No le podría poner un título. Nos estamos conociendo”, dijo en ese momento Lhoan.

Pese a las imágenes comprometedoras, La Red consultó a Mara quien, recientemente, dijo que se ha alejado un poco del cantante, pues no la trataba muy bien tanto así que hace pocos días compartió una foto en sus redes con él y días después la quitó, por lo que se presume que el romance solo duró algunas semanas.