“Me hicieron todos los exámenes pertinentes y resultó que tengo una toxoplasmosis ocular, que donde no hubiera ido a urgencias habría podido quedar ciega”, expresó.

Para combatir la infección tuvo que estar medicada durante seis semanas.

La exprotagonista contó además que el médico le había explicado que este problema podría haber sido causado por su gato, algo que no podría confirmarse totalmente, pues también podría haber sido producto de una fruta, verdura o alimento mal lavado.

En este sentido, debió publicar un video adicional en el que aclaró: “Yo no le echo la culpa directamente al gato, pudo haber sido una carne mal cocida, que no me lavé las manos bien, una mosca que se posó en mi almuerzo...”. No estoy de acuerdo con que abandonen sus mascotas por algo que me pasó a mí, añadió.

Con respecto a su estado de salud, actualizó que por su ojo derecho solo ve sombras blancas y negras. “Por ahora no se sabe si recuperaré mi vista como la tenía, me mandaron más antibióticos para tratar de frenar la infección que me está consumiendo el ojo”.