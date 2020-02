Manuel Medrano nos habló de su nueva canción ‘Mi otra mitad’

En el segundo semestre del año pasado, Manuel Medrano lanzó la primera canción de su tan esperado segundo trabajo discográfico. ‘Buena’ fue un tema que generó controversia dentro de los seguidores del joven cantautor cartagenero, con una marcada diferencia al sonido que lo había caracterizado. Ese es el objetivo de Manuel, la búsqueda de nuevos sonidos, no quedarse en el confort del éxito alcanzado por su primer disco y seguir la exploración, que ahora da un adelanto más, ‘Mi otra mitad’, una canción alegre y llena de color. Hace parte de un álbum en el cual viene trabajando, que espera presentar en el segundo semestre de este año y que tiene un 80% realizado, en distintas ciudades del mundo, con diferentes productores de diversos géneros musicales, pero con sus composiciones. LAS DIFERENTES CARAS DEL AMOR ¿Cómo nació ‘La otra mitad’? -Quería algo diferente, mostrar la idea de que el amor no es solamente el amor de pareja, sino del amor propio, el amor de los amigos, el amor que le tienes a tu trabajo, y el video va dirigido a mostrar todo eso. Siempre quise hacer un video en Venice Beach (California) porque es una playa que me encanta y adicional a eso estuvo muy inspirado en los años noventa, porque hay muchas cosas que me gustan de esa época, como los colores, la ropa y la música. También está muy inspirado en cosas que ya no hacemos, como el patinaje artístico en patines de cuatro ruedas, así como el repartir flyers por medio de patinadoras e imprimir panfletos.

También está inspirado en mis inicios, cuando era niño y tocaban bares salía con mis amiguitos en bicicleta a pegar afiches en las calles para que la gente fuera a verme tocar. Quería expresar muchas cosas, pero en especial, mostrar que ‘Tu otra mitad’ está dentro de ti. ¿Cómo va la producción del nuevo álbum? -Todavía seguimos grabando. Realmente hemos invertido muchos años en diferentes países, con diferentes productores, por lo que el trabajo ha sido mayor, pero quería tomarme el tiempo para ir haciéndolo, de una forma diferente a como hicimos el primer álbum. ¿En qué se diferencia? -El primer disco fue totalmente diferente, aunque tuvo muchas cosas divertidas este nuevo me lo estoy gozando mucho al grabarlo en diferentes estudios, en diferentes ciudades, en diferentes ambientes también con diferentes productores. El primer disco lo grabamos completo con Juan Pablo Vega en su estudio con una emoción total porque era mi primer disco, lo que era emocionante para mí grabar mis primeras canciones. ¿Y el proceso de composición? -Yo siempre escribo mis canciones en mi casa, con la guitarra y luego las llevo a los estudios de grabación de la mano de productores que he conocido en estos años de trabajo. Así, tienes que liderar tu propio proyecto, y a la vez, aprender a trabajar en equipo para poder tener la posibilidad de darle una sonoridad distinta a mi música.

Tras el éxito del primer disco, ¿existe presión a la hora de hacer nueva música? -No tengo ningún tipo de presión cuando estoy escribiendo una canción, si no estoy inspirado no escribo. Cuando estoy inspirado es como encontrar oro y eso me genera muchas emociones, tantas cosas lindas, entonces me divierto mucho haciendo música y hago música para divertirme, para sanar mi alma y también como para aportar su granito de arena a la sociedad y que la gente pueda encontrar eso que yo encuentro en la música. Considero que mi música siempre ha tenido un sonido muy alternativo que de pronto por ciertas circunstancias y gracias a la gente se coló un poquito en el pop. ¿La composición también ha sufrido transformaciones? -El primer disco tiene mucha música y musicalidad también tiene algunas canciones que están muy influenciadas por el R&B y letras fuertes como por ejemplo, ‘La mujer que bota fuego’, que es sensual, erótica. De cierta manera, ‘Buena’ continúa esa línea de una manera diferente, dark, con mucho contraste. ¿Difícil hacer música en tiempos que se publican tantas canciones? -Depende de cómo veas la música. Si lo ves sólo como un negocio, es un gran negocio sacar canciones todos los fin de semana totalmente, pero yo la música realmente le tengo un cariño y un romanticismo muy artístico, porque siento que el arte no tiene tiempo, ni siquiera fecha de caducidad. Mucha música que sale cada fin de semana dura un mes o dos meses, pero yo quiero hacer música para toda la vida, sueño con que mi primer disco dentro de 50 años todavía lo escuchen y todavía esté girando y cantando canciones de ese disco.