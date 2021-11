Como era de esperarse, las palabras de la mujer no fueron del agrado de muchos seguidores, pues varios coincidieron en que no se veía sincera.

“Como era de esperarse, las palabras de la mujer no fueron del agrado de muchos seguidores, pues varios coincidieron en que no se veía sincera”, “No me parece sincero, cuando uno se disculpa por algo no tiene que leerlo eso sale del corazón”, “Bueno! Pidió disculpas, por que le tocó, pero arrepentida no está”, “Disculpas leídas, disculpas falsas”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento ni Valentina ni ninguno de sus familiares se ha pronunciado al respecto.

Valentina Espinosa, señorita Bolívar, fue elegida el pasado 14 de noviembre en Cartagena como la mujer más bella de Colombia. Ahora, se preparará para representar al país en Miss Supranacional, un importante certamen mundial de belleza que se realizará en Polonia. (Lea también: Valentina Espinosa, de Bolívar, nueva Señorita Colombia 2021)