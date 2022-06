Maluma sobre la victoria de Petro: “Al que no trabaja, no le llega nada”

“La vida sigue, que se levante y cada uno a luchar por lo suyo y no esperar que le traigan las cosas bonitas de la vida. Párese, levántese y motívese que al que no trabaja, no le llega nada”, aseguró en un video. Le puede interesar: Marbelle y Egan son protagonistas de memes tras victoria de Petro

Ante esto, miles de cibernautas que apoyan al hoy presidente electo le respondieron con mensajes donde aseguran que el cantante “hace mucho tiempo reemplazó educación y cultura por dinero”.

Lo cierto es que el artista no evadió la realidad de la derrota de los partidos tradicionales y quiso enviar un mensaje de reflexión y ánimo a su público colombiano.