Maluma presentó su “uvita”: esta es la nueva adquisición del artista

Maluma no pasa desapercibido, sin embargo, cabe destacar que casi siempre está lejos de ser protagonista de escándalos o especulaciones que le jueguen en contra. Para esta ocasión, el artista es tendencia luego de mostrar anoche su nuevo “juguete”. En su cuenta de TikTok, en primera instancia, presentó a su “uvita”. En dicha red escribió “Ahora si, les presento MI UVITA”. En el video se escucha al paisa decir “Gracias, Dios mío, y a todo el equipo de Ferrari. Esto es un sueño hecho realidad. También gracias a todos mis fanáticos, esto es pa’ ustedes, porque los sueños sí se hacen realidad”.

No obstante, siguió con el propósito de enviar un mensaje. “Antes de cualquier cosa, quiero decir unas palabras: todas estas cosas materiales son importantes y son merecidas porque he trabajado mucho para lograrlas, pero lo más importante es que esta situación debe ser de motivación para todo aquel que me ve, porque los sueños sí se hacen realidad, que el trabajo y el sacrificio sí traen resultados positivos”. Seguidamente, quitó la tela que cubría el lujoso carro.

@maluma Otra más para los soñadores!!! 💪🏼🔥 A camellar duro que los límites están en la cabeza ♬ sonido original - Juan Luis

El cantante urbano mostró su emoción, incluso de una manera particular, pidiendo que se viera su piel erizada por la emoción de cumplir un sueño. Al final, se subió a su nueva adquisición y envió un mensaje a sus fanáticos: “a soñar, que los límites están en la cabeza”. En Instagram, red social donde compartió una serie de fotografías, escribió unas palabras también. “LOS SUEÑOS SI SE HACEN REALIDAD, LLEGÓ MI. No dejen que nadie les diga que no se puede, los límites están en la mente, yo vengo de donde vienen muchos de ustedes y aunque el camino no ha sido fácil tampoco ha sido imposible. La era “DON JUAN” apenas comienza por lo tanto faltan muchos sueños en el camino por cumplirse.. Los amo y sin su cariño esto sería imposible Y recuerden... SI YO PUDE, USTEDES TAMBIÉN”.

Este vehículo es un Ferrari F8 Tributo y cuesta entre 350.000 y 400.000 dólares, lo que en pesos colombianos vienen siendo unos $1.800 millones.