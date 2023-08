Maluma llega con “Don Juan” y un homenaje a Messi

“Don Juan puede representar el álbum más dinámico de Maluma hasta la fecha, una colección de sonidos familiares y nuevas colaboraciones que abarcan diferentes géneros”, publicó el medio Associated Press.

Compuesto por 19 canciones inéditas más 6 bonus tracks que se han convertido en hits radiales como: “Sobrio”, “Mama Tetema”, “Junio”, entre otros, Maluma comprueba una vez más su excelencia y versatilidad musical que lo ha llevado a incursionar en géneros en los que nunca antes habíamos escuchado al superastro colombiano como la bachata en “Procura” y propone nuevas fusiones de ritmos como el pop-norteño como “Según quién” con Carín León y la salsa-urbana “La fórmula” junto a Marc Anthony. (Lea aquí: Santiago Cruz ahora tiene “Un amor de verdad”)

Asimismo, Maluma estrena como adelanto, el video musical de “El trofeo”, canción que hizo en colaboración Yandel, y que también forma parte de Don Juan. Un fenomenal video bajo la producción de Royalty Films que destila flow puro con un final icónico e inesperado que hace referencia a la pasión de Juan Luis por el football junto a uno de los mejores jugadores del mundo, Lionel Messi.

Se trata de la octava producción musical en la carrera del paisa bajo el sello de Sony Music Latin. Cuenta con la producción ejecutiva de Jonathan Rivera y Giencarlos Rivera “Madmusick”; producciones y composiciones de “The Rudeboyz”, Maluma, Ivy Wonder, Johany Alejandro Correa “Nyal”, Erick Andrés Celis Marín “Erick Ant”, Christian Daniel Mojica Blanco “Cauty”, Edgar Barrera, Luis Miguel Gómez Castaño “Casta”, Lenin Yorney Palacios “Lexus”, Kevin Cruz Moreno “Keityn”, Romeo Santos, Harold Alfredo Cruz Petit “Feeldalove”, Gordo, Ovy On The Drums, Sergio George, Marc Anthony, Vicente Barco, DJ Luian, Mambo Kings, y Salmin Kasimu Maengo “S2Kizzy”.