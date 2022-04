A pocas semanas de lo que se espera sea su histórico concierto en el Atanasio Girardot de su natal Medellín, Maluma no para de trabajar y dejar huella en el escenario, en especial, en su actual gira de conciertos por distintos países de Europa.

Con su Papi Juancho World Tour acaba de romper récord de asistencia en el Wizink Center de Madrid con más de 17.400 asistentes, además de boletería completamente vendida en sus conciertos en Dubai e Israel. Lea aquí: Video: Maluma bailó con una fan en plena tarima

Paralelo a esto, el artista paisa sigue lanzando nueva música, debutando como director de sus propios videos, sin olvidar su incursión en el mundo de la moda, tanto con su primera línea de ropa y una colección de fragancias.

En medio de la vorágine que vive actualmente, Maluma hizo un alto en el camino y habló con Colprensa de lo que está viviendo en su carrera artística, y lo que espera de su concierto en Medellín el próximo 30 de abril.

POR EL VIEJO CONTINENTE

-¿Cómo vive su actual gira por Europa, agotando boletería en la mayoría de conciertos?

Estoy viviendo momentos inolvidables. Definitivamente es la mejor gira que he hecho en Europa hasta el momento. Todos los lugares han estado ‘sold out’ y me siento muy feliz, y obviamente como habíamos pospuesto toda la gira desde hace dos años, volver me llena de alegría de poder compartir con todos mis fans, y no solamente eso, sino que hemos ido a muchísimos lugares donde ni siquiera hablan español o inglés y han cantado todas las canciones, desde el principio hasta el final, todas mis nuevas canciones y todos los temas viejos también, y me siento muy feliz de verdad, y me siento honrado y agradecido de que mi carrera ha traspasado fronteras, así que todos los conciertos han sido un éxito y estamos muy emocionados por todo lo que viene. Este es el inicio, como siempre lo digo.

-¿Cómo se siente escuchar a gente que no habla español, cantando sus canciones en todas partes del mundo?

Eso es espectacular, porque el hecho de que no hablen español y que la música sea ese lenguaje universal, me hace sentir y me hace pensar que todo ha valido la pena.

Siempre soñaba con esto desde muy niño, poder visitar estos territorios que son tan lejos de mi tierra, de Medellín, de Colombia, y saber que ese pelao soñador logró todo eso que estoy viviendo, me llena de orgullo, obviamente, pero me incita a trabajar mucho más. Tengo nuevas metas, quiero seguir hacia adelante, quiero visitar Asia obviamente, yo creo que ese va a ser el próximo paso, pero realmente todo lo que está pasando, me hace levantarme todos los días con una sonrisa muy grande en mi cara.