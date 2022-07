Maluma explotó en concierto contra dos fanáticas y pidió que las sacaran

“¡Para un momento, para un momento! ¡Mike, para un momento, para un momento! Mira, yo no tengo un carajo de idea cómo se llaman ustedes, pero las que estuvieron peleando se van ya de mi concierto. ¡Se van ya, se van ya!”, dijo ofuscado Maluma.

Agregó “Chao, chao, chao, chao...Uno tan viejo y con esas ‘güe v+#@¿@5’, ya. ¡Fuera! Aquí, solamente hay energía positiva...”.

Como era de esperarse el video se volvió viral de inmediato y varios seguidores apoyaron la acción del paisa, mientras otros indicaron que no debió hablarles tan mal a las chicas.

Maluma no ha sido el único que ha actuado así en pleno concierto, otros como Christian Nodal también explotó en público contra unos fanáticos durante el concierto que ofreció el pasado 18 de junio en Santa Cruz en Bolivia.

“Quien me esté tirando hielo, sáquenlos a la chi...da y páguenles su boleto pa’ tras. A mí no me estén aventando hielo, porque yo los respeto y no me están respetando esos güeyes o esas ‘güeyas”, dijo el emxicano muy molesto.