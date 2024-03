Maluma estalló contra establecimiento que le negó la entrada en Medellín

Maluma es uno de los artistas más destacados en el género de la música urbana en Colombia, con una larga experiencia en la industria musical y un éxito tanto a nivel nacional como internacional. En los últimos tiempos, ha estado en el centro de atención no solo por su música, sino también porque pronto se convertirá en padre junto a su pareja Susana Gómez.

Próximamente darán la bienvenida a su hija, a quien llamarán París. A pesar de estos acontecimientos personales, Maluma continúa disfrutando de diversas salidas y eventos. Sin embargo, recientemente expresó su frustración por un incidente en un establecimiento en Medellín, donde inicialmente no le permitieron la entrada. Lea aquí: Así fue el lujoso baby shower de París, la hija de Maluma

Según lo expresó el cantante a través de X, llegó a un lugar en Medellín y no le querían permitir la entrada por la ropa que llevaba. Lo que molestó al cantante pues según dijo el tipo de reglas que prohiben la entrada a ciertos lugares por la ropa, atentan contra la libre personalidad. “Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía ‘shorts’, denigrando a las personas por cómo se visten... Cómo te veas no define quien eres. No vuelvo” escribió el cantante en su publicación.