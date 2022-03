La alianza entre estos dos símbolos latinoamericanos busca seguir mostrando la mejor cara de nuestra región ante el mundo, y seguir abriendo caminos en otros continentes para el emprendimiento, el talento, y la innovación que se ha construido en los últimos años en América Latina.

Juan Luis Londoño Arias, Maluma será socio y embajador de Rappi durante 2022, y pondrá su sello personal en estrategias de comunicación y cultura de la compañía. “El talento joven e innovador es la base de los negocios digitales. Estoy convencido del poder latino y que esta tierra está llena de gigantes. Me siento feliz de hacer parte de esta familia y espero, desde mi conocimiento, aportar para expandir su internacionalización”, afirmó el artista.

En su faceta más allá de la música, el artista paisa fue elegido como uno de los 100 líderes de la sociedad por la revista Gerente y encabeza la lista de los 50 más creativos de Colombia según Forbes. Su evolución lo ha llevado a explorar otros emprendimientos empresariales exitosos, más allá de la música.

Con aroma a éxito

Como ha quedado demostrado, que además de la música, los negocios son el fuerte del cantante, suma a lo anterior el lanzamiento de su primera colección de fragancias denominada “Royalty” by Maluma The King and Queen Collection, compuesta por cuatro majestuosas y exquisitas fragancias tanto para hombre como para mujer, inspiradas principalmente en el poder de las piedras preciosas, donde cada una representa una joya diferente: jade, ónix, granate y amatista.

La belleza y energía que representan cada una de ellas, aportan una sensación de empoderamiento y simbolizan las cualidades de fuerza y lujo, tal y como un rey o una reina deben tener.

“Mi padre me dejaba usar su fragancia favorita por las mañanas desde que era un niño y eso fue lo que generó mi amor por los aromas a una muy temprana edad. Por lo tanto, si lo sueñas, puedes hacer que suceda; y esta colección representa un sueño hecho realidad con la que busco que todo el mundo recuerde quién es y que no se permitan perder su propia corona, porque todos somos Reyes y Reinas”, expresó Maluma.