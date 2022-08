Maluma, así es el hombre de carne y hueso

Maluma

Me detuve firmemente a ver sus expresiones, mientras recostaba mi mejilla con el puño de mi mano, sosteniéndome en el brazo de la silla... Me dediqué a escuchar y a escuchar, y lo confirmo más: “Uno también se cansa, a veces quisiera dejar de pintarme el pelo, rapármelo. Me levanto y me miro al espejo, y digo: bueno, cuál es el nuevo cambio ahora”.

Es curioso que en medio de una rueda de prensa para hablar de su nueva colección, que por cierto fue todo un éxito en el City Hall del Club El Rodeo, en Medellín, respondiera a la pregunta de cuál era el siguiente paso luego de cumplir el sueño de la fama, y dijo: “Me gustaría ser padre. Quiero hacer felices a mis papás siendo abuelos”, y se volvió noticia a nivel nacional. Lea aquí: Maluma reveló que su sueño más grande es “tener una familia, ser padre”.

Ahora bien, señoras y señores, quizá muchos entiendan un poco más que los famosos siguen siendo personas de carne y hueso. Se deprimen. Tienen derecho a decir “no”. A cansarse. Llorar. Aburrirse. A renunciar y a hacer cualquier cosas que su cuerpo le pida, y ¿por qué? Porque son humanos. Escuché todo tipo de críticas aquella tarde, buenas y malas. Desde gente que hizo “hasta lo imposible” para fotografiarse con él hasta los que simplemente quedaron insatisfechos. Todo esto es válido, pero más allá de quién es Maluma, puedo decir que su alianza con la fundación El Arte de los Sueños y con la marca Gef fue una idea fenomenal. Un proyecto en el que los jóvenes de la fundación ‘El Arte de los Sueños’ se beneficiará con las ventas de la colección.

Solo resta decir que la pasarela en El Rodeo fue impecable, donde los modelos lucían diseños definidos por la tendencia genderless, que significa sin género. Las fotografías de aquella pasarela así lo demuestran.

“Al final del día, vinimos del mismo lado y queremos poner el nombre de nuestro país en lo más alto. Todo me encanta, de verdad todo me parece muy bonito, pero lo más especial es que mi Fundación ‘El Arte de los Sueños’ está involucrada (...) lo hacemos por los niños, por la ciudad y las nuevas generaciones”, finalizó el intérprete de ‘Hawai’.