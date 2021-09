Ahora, juntos decidieron hacer un dúo para la nueva ranchera de Majida Issa, ‘¿Qué saben ellos?’ retando a Samper para que interpretara música de un género desconocido para él, hasta ahora, “Da un poco de sustico meterse a un género distinto así cantaras toda la vida. Un sitio por donde uno no ha transitado, pero estaba tranquilo porque Majida estaba segura en lo que hacíamos, creo mucho en su criterio. Me sentí tan tranquilo y tan seguro que la gente lo recibirá de la mejor manera y no existirá un solo cuestionamiento”, comentó Juan Felipe Samper.

Son más de 17 años de carrera artística de Majida Issa, construyendo un equipo de trabajo con quienes realizaron una sentida ranchera que nos recuerda el poder de las buenas letras, la música que transporta y la importancia del amor en un mundo cada vez más volátil y convulsionado por la inmediatez y lo efímero.

“Lo más difícil siempre ha sido conformar un equipo de trabajo y yo he logrado conformar uno con amigos, que además son talentosos y que lo entregan todo en cada uno de los proyectos que realizamos”, dijo Majida Issa.

Este nuevo sencillo hace parte del segundo álbum ranchero mariachi de Majida, género en el que se ha destacado convirtiéndose en la única Colombiana nominada en esta categoría en los Latin Grammy.

‘¿Qué Saben Ellos?’ cuenta con la producción y los arreglos de Ricardo Torres, uno de los compositores y arreglistas más importantes del genero ranchero mariachi en Latinoamérica actualmente.

La letra de esta historia de amor que va directo al alma es del compositor y guitarrista llanero Jhon Harby Ubaque, mas conocido como Dartagnan.

Todo esto mientras Majida se prepara para viajar a Madrid (España), donde es una de las invitadas especiales a la octava edición de los Premios Platino del cine y la televisión en Iberoamérica, mientras se concretan nuevos proyectos en el campo de la actuación.