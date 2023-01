Madre de Miss Puerto Rico lanzó fuertes críticas contra Miss Universo

Sin embargo, la notica que ahora convoca es otra: la reciente oleada de críticas que envió Arline Cariño, madre de Ashley Ann Cariño, reina de Puerto Rico, a través de un post de Facebook, que según algunos periodistas boricuas, fue borrado 12 horas después, en el cuál deja entrever su descontento con las decisiones tomadas por los jurados de la competencia:

“Esta organización jamás será igual que antes o mucho menos prestigiosa. Por lo antes visto, en mi opinión, muchas cosas estuvieron de más. Primeramente no es la plataforma para buscar igualdad para diferentes géneros, que fue el primer mensaje que tiro la tía Anne y no es que tenga nada en contra de otras comunidades, pero hay concursos para cada población. En la misma línea, tampoco es plataforma para ventilar sus issues personales, lo cual esto me deja entender que más que nada esto es un capricho de la tía Anne”, señaló en una parte de su comunicado. (Mafe Aristizábal, Miss Colombia, entre las 16 semifinalistas de Miss Universo)

Además, aseguró que el contrato de compraventa de Miss Universo era explícito en cuanto a que Estados Unidos sería la ganadora irrefutable sin importar “cuál fuese la mejor representación de una verdadera reina”.