Madre de candidata de La Consolata señala al IPCC de “trato indigno”

Ahora, se conoció una nueva denuncia hecha por la madre de una de las recientes candidatas al Reinado de la Independencia, se trata de Karen Medrano, mamá de la joven representante del barrio La Consolata, Laren Carolina Alemán Medrano; quien, por medio de un video que hizo público el concejal Javier Julio Bejarano, se despachó contra el IPCC por el supuesto “trato indigno” que le dieron a su hija y a las demás participantes. Le puede interesar: Laren Carolina Alemán Medrano es la representante de La Consolata

“¿Qué pasó con los recursos destinados?, pues no sabemos. A cada candidata tenían destinado un valor de 5 millones de pesos, por el cual ellas firmaron un contrato el cual era para implementar el proyecto dentro de su barrio y en el trayecto del concurso ellas tenían derecho al 50% para implementar ese proyecto, que son 2 millones 500 mil. A la fecha no le dieron ni los 2 millones 500 mil del anticipo ni los 5 millones acordados. También se les habló de un auxilio por 1 millón de pesos para el disfraz de fantasía y ya acabaron las fiestas y no dan respuesta de esas ayudas”, comenzó diciendo Karen Medrano, madre de la candidata de La Consolata.