“Dijeron que no duraríamos”, dijo Madonna. “Pero todavía estamos aquí”.

Luego que Madonna se retiró del escenario, Bieber y The Kid LAROI bajaron en rappel desde el techo del Barclays Center en Nueva York hasta el escenario de los VMAs (como también se les conoce a estos premios, por sus siglas en inglés) antes de interpretar la exitosa canción “Stay”. El cantante, en su primera actuación en los Premios MTV en seis años, cantó en solitario su canción “Ghost”. La última vez que participó en los VMAs fue en 2015, cuando interpretó “What Do You Mean?”

Bieber encabeza este año la lista de nominados con siete menciones que incluyen video del año por “POPSTAR”.