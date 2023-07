¿Machista y sexista? Piqué es criticado por un video en Twich

Pues bien, esta vez el incendio en redes sociales tiene que ver con su forma de expresarse en relación a las mujeres, pues siempre que ha hecho referencia a las que han llegado y se han ido de su vida, no queda muy bien parado frente a los internautas. Lea aquí: Horóscopo del 23 de julio de 2023: cáncer, cuida de tu bienestar emocional

Cabe decir que, según varios periodistas de la prensa rosa española, mientras duró el romance con la colombiana, Piqué la hacía ver como una mujer celosa y controladora. Sin embargo, en redes sociales, se menciona que, quien era todo lo que mencionaba de Shakira, era él mismo, pues lejos de ser un hombre amoroso y cariñoso, Gerard Piqué era quien tenía comportamientos posesivos hacia la artista.

Y es que, fue la misma artista la que dio señales de lo que ocurría al interior de su relación, pues en ocasiones contó que Piqué llegaba a ser un poco “territorial”. No obstante, hubo rumores sobre que este, era quien tomaba las decisiones de los atuendos que debía utilizar la cantante durante los conciertos. “Gerard no me deja hacer videos con hombres, es una persona muy conservadora”.