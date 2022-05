La última relación que se le conoció a Mabel Moreno fue con el actor Iván López, con quien duró 2 años, sin embargo, desde hace mucho tiempo los famosos ya no están juntos y a ella tampoco se le ha visto con nadie. (Actores de ‘La ley del corazón’ son pareja en la vida real)

“Terminamos y volvimos muchas veces. Era un amor que se terminó cuando se tenía que terminar. Nunca hablamos de casarnos. Tomé sana distancia cuando terminamos”, contó Mabel sobre Iván.

La actriz se refirió a su vida amorosa en medio de una entrevista para Diva Rebeca, donde habló de la vez que se casó y las razones que la llevaron a divorciarse. De este matrimonio muy poco se conocía, pues Moreno no había dado detalles de este.

Mabel empezó a ver el sentido de la vida tras la repentina muerte de la presentadora Lina Marulanda, por lo que decidió renunciar a su actuación, en ese tiempo, en Chepe Fortuna, y emprender nuevos caminos.

“Me dediqué a sanar con terapias alternativas. Fue una depresión. Yo sí estaba debiéndome un parón y sanar cosas muy mías. Era un tema de qué quería con mi vida. La vida que había escogido en ese instante no era lo que mi alma ansiaba”, explicó.

Por otro lado, Mabel confesó que algunos de sus problemas iban ligados a que se casó muy joven. “Yo me casé muy chiquita y mi alma me estaba pidiendo vida aún. A mi exmarido no le gustaba que yo fuera actriz y eso me generó un conflicto donde tuve que enfrentarme, analizar lo que yo quería de mi vida. Separarme, tomar esa decisión no fue fácil, pero era lo que estaba sintiendo en el fondo del corazón”.