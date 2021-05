Una profunda tristeza se respira en el gremio de la champeta luego que se conociera la inesperada partida de Miguel Barón, conocido popularmente como ‘Miguelito Sky’, un joven que empezaba a abrirse campo en el mundo de la producción musical y nuestro ritmo era su favorito, es por esto que hasta su casa, ubicada en Olaya Herrera, sector Central, en la calle Socorro, llegaban figuras de la champeta como Mickey Love , Raymon, Mc Car, Waylam Sebas, entre otros, para grabar canciones para los diferentes picós no solo del Corralito de Piedra sino de sectores aledaños.

Los mejores recuerdos

Uno de los primeros en acercarse a El Universal tras enterarse de la triste noticia fue el cantante, Raymon, que tiene los mejores recuerdos de ‘Miguelito Sky’ porque siempre se mostró incondicional no solo con él sino con todos los artistas de la champeta y de otros géneros. “Siempre ayudaba a hacer maquetas para que las enviáramos a los picós. Le grabó a muchos cantantes. Me alcanzó a decir que estaba preocupado por su salud. Él era muy buena gente, noble y ayudaba a todo el mundo”, asegura el intérprete de ‘No queda nada’.

Por su parte, otro colega de la champeta, Mickey Love, decidó un sentido mensaje en su perfil de Facebook. “Vuela alto mi hermano. Me duele y me causa impotencia esta noticia porque eras buen muchacho. Joda Miguel Barón, yo sé que no leerás este mensaje, pero te admiraba esas ganas y esa disposición que tenías cuando querías hacer algo, y seéque habrán muchos jóvenes que hoy día están en la música, agradeciéndote por abrirles las puertas de tu estudio para que grabaran. Dios te tenga en su reino Migue. Un día nos veremos nuevamente pelao”.