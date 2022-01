El carnaval de Barranquilla 2022 no se va a cancelar

El carnaval de Barranquilla 2022 no se va a cancelar

También fue profesor y director del grupo de teatro del Banco Cafetero durante cuatro años (1982-1986), y fundador y director del Laboratorio de Investigación Artística y Teatral ACTUEMOS desarrollando el método de la “Actuación Orgánica”.

Durante su paso por la televisión, hizo parte del elenco de Los pecados de Inés de Hinojosa (1988), La baby sister (2000), Amor a la plancha (2003), La saga: negocio de familia (2004), Los Reyes (2005), Hasta que la plata nos separe (2006), Pura sangre (2007), la serie de Televisión Española -TVE- Operación Jaque (2010), entre otras.

En cine también participó en producciones como Ayer me echaron del pueblo (1982) de Jorge Gaitán; Cóndores no entierran todos los días (1984) de Francisco Norden; La estrategia del caracol (1993) y Águilas no cazan moscas (1994) de Sergio Cabrera; La toma de la embajada (2000) de Ciro Durán.

Un legado artístico

“A mí cuando me preguntan por mi papá digo que me encanta, he tenido la oportunidad de trabajar con él en teatro y es una delicia verlo, tenerlo como compañero, somos parceritos”, dijo el actor Julián Román durante una entrevista en Yo José Gabriel del canal RCN en el año 2005.

Ambos estuvieron en esa ocasión en el programa. Edgardo reconoció que al inicio de la carrera de Julián “tuvo mucho miedo” porque no era muy bueno para el baile y en las primeras obras de teatro en las que participó “tampoco le veía algo especial”. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta que “sí servía para esto”.

“Él es víctima de acompañarme todos los sábados y domingos a los ensayos en la escuela”, dijo Edgardo Román en ese entonces.