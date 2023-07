Luto en el rock: murió Randy Meisner cofundador de la banda ‘The Eagles’

Randy Meisner, miembro fundador de la aclamada banda de rock estadounidense Eagles, falleció en Los Ángeles a los 77 años, informó el grupo el jueves, 27 de julio de 2023. El fallecimiento del artista ocurrió el miércoles, 26 de julio, por la noche debido a complicaciones de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Así se anunció y se confirmó un comunicado publicado en el sitio web de la agrupación.

Meisner fue el bajista original y vocalista de los Eagles, uno de los grupos musicales con más ventas de discos de la historia, entre cuyos numerosos éxitos figuran ‘Hotel California’, ‘Take It Easy’ y ‘One of These Nights’.

En el boletín en el que se confirmó la lamentable noticia se aseguró que "Randy fue una parte integral de los Eagles y ficha decisiva en los primeros éxitos de la banda". "Su rango vocal era asombroso, como es evidente en su balada emblemática, 'Take It to the Limit'", añadió el grupo.