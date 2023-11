Luto en el reguetón: falleció reconocido cantante puertorriqueño

En una conmovedora muestra de solidaridad, reconocidos artistas del reguetón como Anuel AA y Arcángel usaron sus redes sociales para hacer un llamado urgente a sus millones de seguidores en busca de donantes de sangre para Víctor A. Rivera, mejor conocido como Alexio ‘La Bruja’. El carismático cantante, reconocido por éxitos como “Tumba La Casa” y “Tarará”, luchaba valientemente contra el cáncer de mama tras una recaída de su primer diagnóstico.

A pesar de su difícil batalla contra la enfermedad, Alexio ‘La Bruja’ mostró una notable fortaleza al compartir recientemente con un medio puertorriqueño que no temía a la muerte. “La muerte es algo que desde que naces, tú firmaste un contrato de que te vas a morir algún día, lo único es que no sabes cómo”, expresó el artista. “Mi mayor miedo es irme del mundo sin terminar todas las metas que yo tengo, dejar a mi familia sin mi presencia, sin mi protección, sin mi ayuda en cuestión de cualquier problema que tengan, pero miedo a la muerte no, porque nos vamos a morir todos en un momento dado”. Lea aquí: Anuel prendió las alertas al pedir donaciones de sangre a sus seguidores

Alexio La Bruja, originario de Carolina, Puerto Rico, se ganó renombre en la industria del reguetón gracias a colaboraciones con figuras destacadas como Daddy Yankee, Arcángel, Nicky Jam, Zion, Ozuna, Farruko, Delaghetto, Kevin Roldan y Ñengo Flow, entre otros. Bajo el nombre de Alexio La Bestia, inició su travesía musical en 2013, alcanzando el éxito con temas como “Tumba La Casa”, que aún resuena en las discotecas de todo el mundo. Otros éxitos notables en su carrera incluyen “Tarará”, “Pal Muro” y “Otro Idiota Que Se Enamora”.