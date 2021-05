“El Niño” es la continuación de su álbum debut “Épico”, que logró dos sencillos No.1 en el Latin Airplay, más de mil millones de visitas en Youtube y lo impulsó a obtener casi una docena de importantes premios como el Latin Ama’s “new artist of the year’.

Este álbum cuenta con 15 canciones que incluyen colaboraciones con Chencho Corleone, Anitta, Bryant Meyers, Zion, Chanell y Juliito. Este es el primer disco lanzado por “La familia”, el sello discográfico independiente de los reconocidos productores Chris Jedi y Gaby Music.

Al igual que el lanzamiento en abril del sencillo ‘Le gusta que la vean’ ,el lanzamiento de este álbum estará acompañado con el estreno del video del tema “Vudú” junto a Chencho Corleone y Chris Jedi.

“Este álbum refleja todo lo que soy ahora, diversión, “Jangeo”, canciones para la calle y para el club, no quiero dejar de ser El Niño, dentro y fuera del estudio. Necesitaba hacer un disco antes de cumplir los 21 para poder contar todo lo que estoy viviendo y todo lo que he aprendido hasta ahora, cuando sea mayor podré mirar hacia atrás y verlo como el disco que hice como El Niño. Me siento eternamente agradecido de poder formar parte de ‘La Familia’ y que dos de los productores más importantes en el mundo, como lo son Chris y Gaby, me apoyen. Además, estoy muy contento con las colaboraciones, todos son artistas a los que admiro mucho”, dijo Lunay.

El artista continúa trabajando en varias sorpresas musicales junto a su equipo ‘La Familia’, que seguramente se robarán el corazón de todos sus seguidores.