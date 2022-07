Luister, la Voz le canta a “su sangre” en su nuevo sencillo

“Tengo una viejecita que merece ser millo y tú me debes de cumplir el sueño, ay, Dios mío... Y tengo un hermano, esa es mi sangre, por él yo mato y muero”, es la intro de la canción ‘Sangre de mi sangre’ del artista cartagenero Luister, la Voz, tema que está dando de qué hablar por su gran mensaje a todas las familias cartageneras.

Luister siempre se ha destacado por sus canciones llenas de mensajes inspiradores, en esta ocasión decidió cantarle a las familias que sufren por la violencia que se vive en cada uno de los barrios de Cartagena, inspirado por la historia de uno de sus fanáticos. Lea aquí: Polémica en la champeta: las fuertes críticas de Koffee a Luister

“Un día iba caminando por la calle y me encontré con un muchacho que era cristiano, el chico me comenzó a contar un poco de su vida y que tenía un hermano que llevaba una vida desordenada, se drogaba y hacía cosas malas. Él, con gran amor, me dijo que no le importaba, que él sabía que Dios lo iba a ayudar para orientar a su hermano y que lo amaba por encima de todo”, contó Luister.