Involucrado al 100% con el proyecto

Luister, la voz, confiesa que cuando inició la pandemia empezó a trabajar en ‘Villanueva’, sin embargo con los meses empezó a notar la gran acogida que iba teniendo entre sus seguidores, lo que lo motivó a esforzarse mucho más para presentar una producción a la altura de lo que esperaban sus fanáticos. “Al principio la idea era hacer lo que quisiera y reflejara libertad ya que eso era lo que me reflejaba el pueblo cuando era un niño. Luego empecé a ver la aceptación de la gente y meditamos el trabajo y decidimos hacerlo mejor. Lo único más complejo fue escoger las cinco canciones que hoy están disponibles”, confiesa.

‘Villanueva’ está inspirado en esos primeros años en los que Luister se exploraba en la música, donde sentía absoluta ‘libertad musical’. ‘Vivir’, ‘Playa’, ‘Lejos de ti’, ‘Quiero ser’, ‘Sigo siendo el mismo’; son los nombres de las cinco canciones que integran este gran trabajo, cuatro de ellas, compuestas por el mismo Luister.

“Lo que más me ha gustado es que tengo ganas de seguir trabajando. Me fascina que ustedes apoyen full a nuestros artistas en estos proyectos. Este no debería ser el primer Ep o álbum como solista a dúo con un buen productor. Invito a todos mis colegas a que hagan álbumes, Ep o volúmenes de champeta. No les de miedo”, concluyó.