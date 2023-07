Luismi Yanes sale de Charanga Joven: “Recibí la noticia por una llamada”

Charanga Joven nació a mediados de marzo de 2019 y, pese a su “juventud”, se ha consolidado como una de las agrupaciones más conocidas y exitosas de la ciudad gracias a canciones como ‘La invitación’ y ‘Mil años’; con su voz, Luis Yanes no solo hizo parte de la fundación de la orquesta, sino de su consolidación en el país, pero ahora el cantante dice adiós.

En la tarde de este sábado, el mismo Luismi Yanes, como es conocido el cantante, hizo pública su salida de Charanga Joven a través de un post de Instagram. Lea la historia de Charanga Joven aquí: “¡Vamos a hacer una charanga!”

“A través de una llamada”

“Con tristeza y nostalgia anuncio que ya no hago parte de la agrupación musical CHARANGA JOVEN”, comienza el artista, que continúa el mensaje dando detalles de su despedida. “Como cantante, percusionista y fundador de esta banda, he recibido la noticia de mi salida a través de una llamada telefónica, donde se me informó la intención de la banda de seguir adelante sin mi participación”, siguió.