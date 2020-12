“Por ríos difíciles he pasado y con el fuego no me he quemado”, es una de las memorables frases que hacen parte del nuevo tema de Luisk de León y Mr Black denominado ‘¿Quién dijo miedo?’.

Los cartageneros estrenaron este viernes su nueva canción con la que le apuntan a alimentar la fe y la esperanza de todo el que la escuche y vea el clip, que ya está disponible en plataformas digitales.

“La canción es un viaje por los valores de la alegría, la fe y la esperanza, gritándole al mundo que no hay que tener miedo, que hay que cuidarnos los unos a los otros y salir sin miedo por nuestros sueños”, explicó Luisk de León.

Agregó que “esta canción nació en un momento muy difícil, pero Dios puso en mi corazón con alegría, fue algo que quise compartir con el mundo, que en medio del dolor tan grande que creo que todos sentimos en este 2020, hay una luz de esperanza”.

El tema también contó con la participación de Mr Black, el Presidente de la champeta, quien le da el toque caribeño y nos lleva a recordar nuestras raíces.

“Porque siempre quiero exaltar a mi ciudad, mostrar su gente, su música, su cultura, en cada cosa que hago hay algo de Cartagena, y quien mejor que él para mostrarle al mundo nuestra música”, aseguró Luisk.