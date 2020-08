Luisk de León cuenta su vida musical en biodocumental

Una lección para todos los músicos

“Con momentos increíbles pero también con otros muy duros, yo creo que todos tenemos una historia qué contar. Yo quiero con la mía inspirar, demostrar que sí se puede, que la música es un camino duro pero si se puede vivir de ella”, expresa Luisk de León sobre el contenido con el que nos encontraremos en su documental llamado ‘#YoSoyLuisk”. La producción estuvo liderada por Gian López, a quien se le ocurrió la idea de hacer un biodocumental con Luisk, de manera espontánea. “En uno de estos días de cuarentena, nos reunimos para grabar uno de los conciertos virtuales y llegamos temprano. Nos pusimos a hablar y yo conté anécdotas de mi historia musical, quienes me inspiraron, quienes me ayudaron, quienes me cerraron las puertas y Gian, días después me dijo: ‘Luisk, ¿tú nunca has pensado en contar tu historia? De veras que puede servir para inspirar a gente que siempre ha tenido alguna barrera mental para hacer música’. Me lo propuso y le dije hagámoslo, así como de manera casual salió todo”, asegura el cantante de vallenato.

El primer capítulo de ‘#YoSoyLuisk’ ya se estrenó, el pasado 1 de agosto. Esta entrega él mismo la bautizó como ‘Los caminos de la música’, allí narra momentos de sus inicios en la música, que fueron vitales para ser lo que ha logrado hoy en día. Aún restan dos capítulos más por estrenar y serán lanzados el 15 y el 22 de agosto, respectivamente.

La motivación de Luisk con este nuevo proyecto es enviarle un mensaje de apoyo a todos los artistas que empiezan a abrirse campo en la música y que sienten que no es nada sencillo. “Yo tuve varias barreras que me impedían salir adelante en la música, barreras muchas mentales, la intención de contar mi historia es que la gente sepa que todo es con sacrificios, pero que con Dios y con disciplina los sueños se realizan, como digo en la canción ‘Carmen’, ‘se vale soñar’.