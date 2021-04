El bullying contra Luisa Fernanda W y Pipe Bueno por el físico del cantante de música popular no se ha detenido. Hace algunas semanas, Pipe fue el protagonista de varios memes en los que se burlaban por su apariencia física y en aquel entonces, su pareja y madre de su hijo, Luisa Fernanda W, salió a su defensa porque de hecho en redes sociales la culpaban por la apariencia del artista. (Lea aquí: Luisa Fernanda W sale a la defensa de Pipe Bueno tras críticas )

Ahora el tema vuelve a sonar y esta vez de la mano de Silvestre Dangond, que en un video en vivo que hizo recientemente se refirió a Luisa y a Pipe mientras conversaba sobre su más reciente video ‘La última vez’, donde quienes lo maquillaron lo hicieron lucir ‘llevado’. “Quiero felicitar al que me maquilló ese día. Joda, qué llevadera. Yo harto de empanada y me veía llevado ese día, ni si me hubiera cogido la muchacha esa que dejó a Pipe Bueno acabado. ¿Cómo es que se llama?”, dijo el intérprete de ‘Las locuras mías’.

En una de las tantas páginas que replicaron las palabras de Silvestre, la polémica ‘influenciadora’ decidió responder y expresó: “Sin palabras. A la gente se le olvida que soy un ser humano, y que de una u otra manera duele ver tanto bullying, pero bueno... que más se puede hacer. Saludos”. Luisa Fernanda W no dudó en manifestar su descontento con que Silvestre se sumara a la lista de comentarios de burla contra Pipe Bueno, que hasta el momento no se ha manifestado al respecto.