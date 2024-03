Luisa Fernanda W opinó sobre Nataly Umaña: “El esposo es el soltero más cotizado”

La casa de los famosos es el reality del Canal RCN que tiene a toda Colombia hablando de los diferentes dramas y romances que protagonizan los participantes. No obstante, el triángulo amoroso entre Nataly Umaña, Alejandro Estrada y Miguel Melfi, mantiene a los seguidores en un constante debate digital.

“Yo no voy a juzgar los actos de otra persona. Yo no estoy en los zapatos de ella (Nataly). Obviamente, lo que hizo, pues siento que no fue lo correcto, pero cada quien y sus cosas. Realmente, yo pienso que quién sabe Dios y la vida que le quieren enseñar a Nataly en este momento”, aseguró la prometida del cantante Pipe Bueno. Lea aquí: Karen Sevillano: “El hombre debe mantener a la embarazada cinco años”

Señaló que nadie sabe el trasfondo del matrimonio de los actores, que fue considerado como uno de los más estables de la farándula nacional. Además, recordó que los días en un reality son muy largos y que Nataly corre el riesgo de sumergirse en el juego, sin considerar que tiene una vida más allá de La casa de los famosos.