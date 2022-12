Luisa Fernanda W contó accidente que vivió con su bebé en pleno vuelo

En un principio Luisa no quería cambiar al bebé en el baño del avión porque son incomodos y pequeños, pero se dio cuenta de que el incidente era más grande de lo que esperaba y no sabía por dónde empezar.

“Yo entro en pánico y pienso si voy a lograr cambiarlo ahí. Agarro un montón de pañitos, empiezo a limpiarlo y en ese momento entramos en una zona de turbulencias, la más impresionante que he sentido en toda mi vida. Luego tocan a la puerta y me dicen que tengo que salir por mi seguridad. Me tocó salir con Domenic medio vestido y yo untada. Cuando lo hago las personas me miran como “pobrecita”, y sí, qué pesar de mí”, puntualizó.

Cabe mencionar que Domenic nació el 27 de octubre y llegó días antes de la fecha esperada. Por eso, el pequeño es considerado un bebé canguro. En aquella ocasión la misma Luisa lo contó. (¿Por qué hijo de Luisa Fernanda y Pipe Bueno tiene ojos azules?)

“Yo entro al baño, hago chichí, pero luego siento que me baja agua involuntaria. Inmediatamente le consulto a mi médico obstetra y me dice que eso no es normal y que vaya a urgencias”, fue parte de lo que contó la influenciadora.

Actualmente, Luisa y Pipe se ven muy enamorados y felices por su familia conformada por sus dos hijos, Máximo y Domenic.