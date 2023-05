Luisa Fernanda W anunció que se retira de las redes sociales por un tiempo

La influencer colombiana Luisa Fernanda W sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar su retiro temporal de las redes sociales. La joven, que recientemente se convirtió en madre de Máximo, el hijo que tuvo con el cantante Pipe Bueno, explicó en un video que necesita un tiempo para ella y su familia.

“Quiero contarles que he tomado la decisión de alejarme un poco de las redes sociales. Siento que necesito un espacio para mí, para disfrutar de mi hijo, de mi pareja, de mi familia, de mis amigos, de mi vida”, dijo Luisa Fernanda W en su cuenta de Instagram. Le puede interesar: “Mi expareja murió y yo a los dos meses me enamoré”: Luisa Fernanda W

La influencer aseguró que no se trata de una despedida definitiva, sino de una pausa para recargar energías y volver con más contenido para sus fans. “No quiero que se preocupen por mí, estoy bien, solo necesito desconectarme un poco. Los quiero mucho y espero que me entiendan y me apoyen en esta decisión”, agregó.